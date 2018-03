Torcedora afirma que teve que assistir jogo de top: 'Só entra se for sem camisa'

Uma torcedora do Londrina, Valquíria Ribas, de 23 anos, afirma que precisou tirar a camiseta para poder entrar na Arena da Baixada e acompanhar o jogo do Atlético-PR contra o Tubarão no último domingo. Válida pela quarta rodada da Taça Caio Júnior, a partida terminou em um empate sem gols.

Em seu facebook a torcedora postou uma mensagem contando que estava com uma camiseta branca com a letra T estampada em azul, principal cor do time. Ainda conforme a publicação, seguranças do estádio entenderam que a inicial poderia formar nome de alguma torcida organizada, já que outros amigos também usavam, e proibiram a entrada da torcedora.

Desta forma, ela teve que tirar a camiseta e ficar apenas de top para ver o jogo. "Só entra se for sem camisa! Fui proibida pela diretoria do Clube Atlético Paranaense de entrar com a única camiseta que vim para a Arena da Baixada", escreveu Valquíria.

Na conversa com o Uol Esporte ela afirma que o "T" era de Tubarão, num primeiro momento. No entanto, depois admite que realmente iam formar a sigla "TFA-92", em referência a Torcida Falange Azul, criada nesta data. "Nós mostramos que não estávamos com camisetas por baixo. Dissemos que íamos formar a sigla e ele falou que ia consultar a diretoria", contou.

Em seguida a torcedora conta o diálogo que teve com na chegada do estádio. "Tudo bem, as outras quatro pessoas vão tirar a camisa, mas eu não estou [com outra camiseta]", teria comentado. "Então você não vai entrar. Eles vão entrar sem camiseta, se você quiser vai entrar sem camiseta também", respondeu um dos seguranças. A seguir Valquíria sugeriu de virar a camiseta para trás, mas a resposta foi novamente negativa.

"O Atlético não me obrigou a tirar a camiseta. Ninguém encostou em mim ou disse: 'Tira a camiseta'. Mas eu andei 500 km, com o ingresso na mão, enfrentei fila para fazer biometria. Na catraca, eu não ia voltar para trás. Ou eu tirava a camisa ou não entrava", concluiu.

O Atlético tem como política barrar o acesso de torcidas organizadas em seu estádio e não permite a entrada de fanáticos rubro-negros com adereços que contenham o símbolos que as representem. O clube foi procurado pelo Fera, mas ainda não comentou a ação.