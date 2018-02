Torcedora de 100 anos ganha dia especial de presente do Everton

O Everton, equipe que disputa a Premier League (primeira divisão do Campeonato Inglês) recebeu uma visita muito especial: uma torcedora que acaba de completar 100 anos, Dot Penn, esteve no clube, conversou com os jogadores, conheceu o CT, ganhou flores e ainda foi convidada para um chá.

Foi o genro da torcedora que, após ela completar um século de vida, entrou em contato com a equipe, que prontamente aceitou a visita. A tarde especial foi devidamente registrada pelo clube em seu Twitter oficial.

Dot foi presenteada com rosas azuis (cor da equipe) pelo técnico Sam Allardyce, pelo zagueiro e capitão Phil Jagielka e outros jogadores e ainda recebeu uma camisa personalizada, número 100, com seu nome.

O dia especial terminou com um chá, na companhia da comissão técnica. "Todos no Everton gostariam de desejar a Dot um feliz 100º aniversário. Esperamos que o clube tenha sido capaz de tornar a data mais especial, dando a ela um dia inesquecível", tuitou o clube.

Veja: