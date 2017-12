Torcedora paga promessa e anda 1 km de joelhos após título do Flamengo

Apaixonada pelo Flamengo, a jovem torcedora Lívia Maria Vieira, de 15 anos, moradora de Sooretama (cidade da região norte do Espírito Santo) pagou a promessa que tinha feito após a conquista do estadual do Rio de Janeiro com a vitória sobre o Fluminense, neste fim de semana. Lívia foi de joelhos de sua casa até um bar da cidade, num trajeto de 1,2 km, vestida com a camisa de seu time de coração, e publicou o vídeo nas redes sociais.

Segundo o relato do Globoesporte, a adolescente prometeu a parentes logo após o gol do Fluminense, que saiu na frente na decisão, que percorreria a distância de joelhos caso seu time saísse com o título.

"Quando começou o jogo eu estava muito nervosa e pelo fato do Fluminense já ter feito um gol logo de primeira aí os minutos foi passando e nada de Flamengo fazer um gol. Eu estava na casa da minha avó e ela torce contra o Flamengo e ficou me zuando falando que o Flamengo ia perder. Aí eu entrei pro quarto e pensei em fazer várias promessas, e aí me veio na mente de ir de joelhos até o bar, porque o dono torce para o Flamengo e ia ter uma comemoração lá", contou a jovem, segundo a reportagem.

A jovem torcedora terminou o percurso com os dois joelhos e os dedos do pé esfolados, mas disse que não se abateu com as críticas. "Meu amor pelo Flamengo é muito grande e faria sim de novo".