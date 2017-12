Corinthians não lança nova camisa para mulheres e revolta torcedoras

Torcedoras do Corinthians estão promovendo um abaixo assinado na internet (neste link, na plataforma Change.org) em protesto pelo fato de o clube e sua fornecedora de material esportivo, a Nike, terem se "esquecido" das mulheres quando lançaram a nova camisa número 2 (preta com listras brancas), alusiva à conquista corintiana de 1977 - o título paulista contra a Ponte Preta, com gol de Basílio.

As camisas não serão comercializadas no modelo feminino, sob a alegação de que "não haveria demanda"mas, segundo dados do Ibope de 2015, 52% da torcida do Corinthians é composta por mulheres. O abaixo-assinado acompanha uma reprodução de tela do Twitter com uma conversa sobre a Nike a respeito do assunto. Confira:

"Não é de hoje que o Corinthians e a Nike ignoram nós, torcedoras. No site de vendas oficial ou nas lojas, são pouquíssimos os modelos femininos (quando tem) e nem todos os tamanhos estão disponíveis", afirma o abaixo-assinado.

"Nós mulheres estamos constantemente lutando pelo nosso espaço, inclusive no futebol, seja em campo ou nas torcidas nos estádios. Mais do que um tamanho de camisa, esta é uma questão de representatividade num esporte historicamente machista. Nós, torcedoras, estamos cansadas de sermos ignoradas pelos clubes de futebol e suas lojas parceiras".

A torcedora que promoveu a iniciativa, Ana Clara Leite, diz que as assinaturas serão encaminhadas à ouvidoria do Corinthians e, até a tarde desta quinta-feira, mais de 850 torcedores já haviam apoiado o abaixo-assinado.