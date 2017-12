Torcedoras pagarão meia-entrada na estreia da primeira árbitra do Alemão

Uma das maiores ligas de futebol do mundo, a Bundesliga terá uma novidade na rodada do próximo domingo, 10. Pela primeira vez em sua história uma mulher irá apitar uma partida da primeira divisão do Campeonato Alemão. Para a estreia da árbitra Bibiana Steinhaus, de 38 anos, o Hertha Berlim preparou uma promoção, as torcedoras que forem assistir ao jogo contra o Werder Bremen pagarão meia-entrada.

“Queremos oferecer às mulheres a oportunidade de viver este momento histórico”, diz o comunicado no site oficial do time berlinense.

A carga especial de cerca de 500 ingressos foi apelidada da ‘Bibiana-Steinhaus-Ticket’ pelo clube, como forma de promover ainda mais a partida.

O feito de Bibiana Steinhaus na Bundesliga é ainda mais notável por ser a primeira vez que uma mulher apitará uma das principais ligas do futebol europeu. Campeonatos como a Premier League ou o Espanhol nunca tiveram mulheres como árbitras principais em sua história.

Filha de um árbitro, Steinhaus começou a apitar jogos femininos para a federação em 1999. Ela se tornou uma árbitra da Fifa em 2005 e passou a trabalhar na segunda divisão em 2007, sendo a primeira juíza feminina no futebol profissional da Alemanha.

Steinhaus também possui experiência no Mundial Feminino e no Campeonato Europeu, além de ter sido a árbitra da final olímpica feminina de 2012 entre os Estados Unidos e o Japão. Em junho, ela comandou a final da Liga dos Campeões Feminina entre Lyon e Paris Saint-Germain.

Em 2015, Steinhaus foi alvo de machismo do meio-campista Kerem Demirbay, então no Fortuna Duesseldorf, após ser expulso de um jogo por ela. "Não há espaço para mulheres no futebol masculino", afirmou o jogador, que recebeu três jogos adicionais de suspensão pela sua declaração. Ele se desculpou publicamente e agora poderá se reencontrar com Steinhaus no Campeonato Alemão, uma vez que atualmente defende o Hoffenheim, na primeira divisão do futebol local.