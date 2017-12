Torcedores apostam as esposas por resultado de clássico na Tanzânia

Dois torcedores "apaixonados" (mais pelos seus clubes do que, ao que parece, pelas próprias mulheres) apostaram as esposas em caso de derrota de suas equipes antes de um clássico do campeonato da primeira divisão da Tanzânia, na África. Um simpatizante do Simba SC e outro do Young Africans firmaram a aposta, com direito a contrato e tudo. E as prórpias mulheres concordaram com a disputa.

O documento, escrito em suaíli, uma das línguas do país, em que os homens e as próprias mulheres assinaram em sinal de consentimento, foi postado por Osasu Obayiuwana, correspondente da BBC, no Twitter, relatou o portal Globoesporte.

A partida terminou com vitória do Simba por 2 a 1 sobre o Young. Mas o jornalista revelou que, às vezes, as partes acabam chegando a um acordo financeiro, em casos como esse, comuns no país - de apostarem mulheres em partidas de futebol.

Ainda segundo o portal, uma reportagem feita pelo The Sun, da Inglaterra, afirma que um dos dirigentes do Simba tem sua casa toda colorida de vermelho e branco (as cores do clube) e sua esposa é proibida de usar qualquer coisa nas cores verde e amarela, em alusão aos rivais do Young Africans. Partidas entre os times pelo tanzaniano costumam reunir mais de 60 mil pessoas.