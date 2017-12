Torcedores criam websérie sobre os nove títulos brasileiros do Palmeiras

Livros, documentários, filmes, podcast, eventos e todos os tipos de homenagens possíveis. A história do Palmeiras já foi contada e reproduzida das mais variadas formas. O que faltava era algo mais atual. Mas isso acabou: três torcedores fanáticos pelo clube e profissionais da comunicação de São Paulo criaram uma websérie para contar, em detalhes, todo o passo a passo do Palmeiras rumo ao Eneacampeonato.

Higor Ricardo, Lucas Lameirinhas e Willian Pereira dividiram ‘Campeoníssimo’, nome dado a websérie que tem seis episódios. No primeiro deles, que foi divulgado nesta quinta-feira, retratam os quatro primeiros títulos nacionais do Verdão, as Taças Brasil de 1960 e 67; e o bi do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 1967 e 69, que são contadas por Mauro Beting e outros dois torcedores que vivenciaram aquela época.

"Pensamos em uma websérie porque a história do Palmeiras é rica demais, e merece ser contada com a devida organização e tempo que ela merece. Se fizéssemos um documentário só talvez não conseguiríamos contar com tantos detalhes a história dos 9 títulos do Palmeiras", conta Lucas Lameirinhas, um dos idealizadores do projeto, que é complementado por seu colega Higor Ricardo: "É difícil medir em palavras a satisfação que foi produzir esse conteúdo. Além de ter criado um produto audiovisual do zero, que é uma das minhas paixões, esse produto é sobre o Palmeiras, que é a minha maior paixão. Principalmente por ter sido com dois amigos de longa data e que são tão apaixonados pelo Verdão quanto eu. Além de o Campeoníssimo ser uma breve aula de história a quem o assiste, foi também uma grande experiência ter abordado as pessoas que acompanharam todas essas glórias de perto. E o resultado ficou ainda mais bonito do que eu esperava."

PRÓXIMOS EPISÓDIOS

Os capítulos serão lançados todas às quintas-feiras, a partir das 11h. O segundo, contará o surgimento da Segunda Academia e os títulos do Brasileiro de 1972 e 1973. O terceiro e o quarto episódios mostrarão em detalhes a chegada da Parmalat e formação do esquadrão que quebrou a fila frente ao Corinthians, em 1993, e faturou mais dois troféus nacionais.

Por fim, os dois últimos capítulos contarão a história do histórico eneacampeonato, conquistado em 2016.