Torcedores da Lazio entram na Justiça contra juiz e árbitro de vídeo por erros

Um grupo de torcedores da Lazio, da Itália, entrou com um processo na Justiça contra o juiz da partida contra o Torino, no último dia 11, e também contra o árbitro de vídeo no jogo.

Por causa do que consideraram erros, que resultaram na derrota por 3 a 1 e na expulsão, segundo os torcedores, injusta, do atacante Immobile, os torcedores alegam que foram "lesados no direito de poder viver a sua paixão desportiva".

Na partida, no campo, o juiz foi Pero Giacomelli, enquanto Marco di Bello atuou junto ao vídeo. Segundo os torcedores, teria havido um pênalti a favor da Lazio, que não foi analisado pelo VAR (sigla em inglês para o árbitro de vídeo).

Nenhum dos dois juízes marcou o pênalti, após a bola ter tocado a mão de um zagueiro do Torino. A não marcação do lance levou o atacante Immobile, nervoso, a dar uma cabeçada no zagueiro Nicolás Burdisso, após o que ele foi expulso.