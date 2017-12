Torcedores de Napoli e City estão proibidos de entrarem de cinto em estádio

Às vésperas da partida entre Napoli e Manchester City, pela fase grupos da Liga dos Campeões, a polícia italiana anunciou que os torcedores dos dois clubes não poderão entrar usando cinto no estádio Sao Paolo, em Nápoles.

Segundo a BBC, a medida acontece porque, na primeira partida entre ambos, há duas semanas, na Inglaterra, fãs das duas equipes entraram em confronto e cintos foram usados como uma das armas pelos brigões.

Devido ao enfrentamento perto do Etihad Stadium, um torcedor italiano foi sentenciado a cinco meses de prisão na Inglaterra.

À ocasião, o City venceu por 2 a 1 e se isolou na liderança do grupo F, com nove pontos. O Napoli, por sua vez, é o terceiro colocado, com três pontos, logo atrás do Shakhtar Donetsk, com seis. O último colocado é o Feyenoord, com nenhum ponto.