Torcedores de todo mundo prestam solidariedade ao Dortmund após explosões

Horas antes do pontapé inicial da partida entre Borussia Dortmund e Mônaco, primeira das quartas de final da Liga dos Campeões, foram registradas três explosões próximas ao ônibus que transportava os jogadores do time alemão. Segundo informações da imprensa europeia, o zagueiro Marc Bartra foi o único atleta ferido no atentado. As autoridades ainda não sabem de quem é a autoria do ataque.

Devido ao incidente, o jogo foi adiado para as 13h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira, também no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Logo depois da confirmação do ataque, o assunto chegou ao topo dos Trending Topics mundiais do Twitter. Confira a seguir as principais reações às explosões.

Assim que foi confirmado o adiamento da partida, a torcida do Mônaco presente ao Signal Iduna Park começou a cantar "Dortmund! Dortmund!"

Torcida do Monaco cantando em apoio ao time do Borussia Dortmund. pic.twitter.com/HBQ1QXS3kl — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 11 de abril de 2017

Torcida do Monaco cantando em apoio ao time Borussia Dortmund pelo incidente. pic.twitter.com/dZwgwGiYuB — CuriosidadesLALIGA (@CuriosidadesLaL) 11 de abril de 2017

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J — Borussia Dortmund (@BVB) 11 de abril de 2017

O Barcelona, time que revelou Marc Bartra, enviou mensagem de apoio ao jogador.

@marianazvieira Também queria que todos pensassem assim... Estou super preocupada também, meu apoio está nas abelhinhas de Dortmund — ana hummels topper (@fcbxyern) 11 de abril de 2017

Hope everyone stays safe in Dortmund, times like this is when the football community unites! — Mr DT © (@MrDtAFC) 11 de abril de 2017