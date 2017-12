Torcedores detonam novo uniforme camuflado do Santos; veja repercussão

Dois dias após ser eliminado em casa pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores, o Santos decidiu lançar na sexta-feira seu terceiro uniforme com estampa camuflada nas cores cinza e preto. E se a fase já não era das melhores, o novo uniforme deixou a relação ainda pior com parte da torcida.

"Achei que já estavam camuflados contra o Barcelona. Não conseguia ver ninguém em campo!", disse um torcedor através do Twitter.

Sobrou até para a fornecedora de material esportivo. Alguns disseram sentir saudade do parceiro anterior e outros sugeriram que o clube procure uma nova fornecedora. Teve até que defendesse uma votação com participação da torcida. "Por favor, ano que vem abram alguma coisa para torcedores fazerem os modelos de camisa e ter votação aberta pelo menos para os sócios".

A estreia do novo uniforme será neste sábado, diante do Atlético-PR, às 21h, na própria Vila Belmiro. Os 100 primeiros torcedores que compraram a camisa ganharam um par de ingressos para o jogo. A camiseta está à venda na loja virtual do Santos. O modelo masculino custa R$ 249,90, enquanto a feminina pode ser comprada por R$ 239,90.

