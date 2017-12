Torcedores do Barça cornetam recém-contratado Paulinho nas redes sociais

Torcedores do Barcelona que não se empolgaram com a contratação do volante brasileiro Paulinho - que chega do Guangzhou Evergande da China por 40 milhões de euros (R$ 150 milhões), a quarta maior contratação da história do clube - foram às redes sociais "cornetar" o jogador.

O motivo principal pode ser a passagem traumática que o brasileiro teve pelo inglês Tottenham, antes chegar à China, em 2015. Ele não vingou no time inglês e chegou a ser escolhido como o "pior jogador da história do Tottentham" pela revista FourFourTwo.

Entre os memes, torcedores chorando e até se "suicidando" ao saber da chegada de Paulinho ao Barça, em reação ao Twitter oficial do próprio clube, que anunciou a contratação. Confira:

Posibilidad de que Paulinho triunfe en el Barça pic.twitter.com/Gl8t3BQwwC — Adrian (@Adriantr7) 12 de agosto de 2017