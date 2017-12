Torcedores queimam e jogam camisas de Neymar no lixo e postam nas redes

Com a saída de Neymar, apesar de a Liga Espanhola ter rejeitado por enquanto o pagamento da multa rescisória de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões) por falta de fair-play financeiro, alguns torcedores do Barcelona resolveram se desfazer das lembranças do ídolo.

Um vídeo publicado pelo portal ASTV, do diário esportivo espanhol AS, mostra uma camisa de Neymar sendo queimada por algum revoltado.

Em outra parte das imagens, algumas camisas supostamente do jogador brasileiro são colocadas em uma churrasqueira, antes que o fogo seja ateado.

No Twitter e no Instagram, apareceram vários registros de torcedores queimando ou ameaçando queimar camisas de Neymar, e também fotos de uniformes do brasileiro em latas de lixo. Confira: