Torcedores do Fla oferecem Márcio Araújo a times de EUA e obtêm resposta

Quantas vezes os torcedores não fizeram pressão para que um determinado jogador fosse colocado na reserva ou até dispensado de um clube? Pois é, nesta caso, três flamenguistas foram além e chegaram até a oferecer o volante Márcio Araújo para diversos clubes dos Estados Unidos.

Segundo Gustavo Zupak, blogueiro do site da ESPN Brasil, os torcedores do rubro-negro juntaram estatísticas e até um vídeo de melhores momentos do camisa 8 e enviaram para franquias da Major League Soccer. No texto do e-mail, os empresário fictícios descreveram Márcio Araújo como um atleta "que joga como Casemiro, é um meio campista defensivo e tem ótimos números, que fazem dele um jogador incrível".

O mais incrível é que um dos times contatados respondeu. Na mensagem, o New York City diz que o nome de Márcio Araújo será levado aos analistas para ser observado e, se gerar interesse, entrarão em contato com o jogador.