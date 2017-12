Torcedores do Flamengo xingam o Muralha errado nas redes sociais

Após o vice-campeonato na Copa do Brasil, na semana passada - e tendo sido apontado como responsável direto pela derrota nos pênaltis contra o Cruzeiro, ao ter caído em todas as cobranças para o mesmo lado, sem defender nenhuma - o clima pesou para o goleiro Alex Muralha, do Flamengo. Vários torcedores decidiram criticá-lo nas redes sociais. Só que escolheram um Muralha errado.

O alvo virou o Muralha ex-jogador do próprio Flamengo, que conquistou dois títulos cariocas pelo clube, depois de passar pelo Vasco da Gama, e que tem ainda passagens por Portuguesa, Bragantino e Luverdense. Hoje, ele atua pelo Pohang Steelers, da Coréia do Sul. Ele recebeu várias críticas em seu Instagram, entre adjetivos como "burro", "arrombado","fdp" e outros apelos para que ele se demita do clube.

O ex-jogador do Flamengo resolveu postar um desabafo em resposta aos xingamentos, justamente numa foto em que aparece com a camisa do clube e segurando duas taças.

"Para os modinhas, não tenho nada a ver com o goleiro! Ao invés de encher o saco em Instagram. Paga o ingresso e vai apoiar. Tmj", escreveu o jogador, que tem cerca de 48 mil seguidores no Instagram. O desabafo chegou a 5,3 mil curtidas.

Veja o post: