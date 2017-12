Irritados, torcedores do Grêmio zoam o perfil de árbitro na Wikipedia

Alguém - muito possivelmente um gremista - irritado com a atuação do árbitro chileno Julio Bascuñan no primeiro jogo das finais da Copa Libertadores, vencido pelo Grêmio por 1 a 0 sobre o Lanús (Argentina), mudou a página que tem o perfil do juiz na Wikipedia na madrugada desta quinta-feira, após a partida.

Na enciclopédia online, que é colaborativa (pode ser editada por qualquer usuário mediante um cadastro prévio), apareceram acusações a Bascuñan na página com o perfil do árbitro.

"Assaltou o Grêmio com erros grotescos na final da Copa Libertadores da América de 2017 na partida disputada na Arena do Grêmio em 22.11.2017 e se tornou "persona no grata" em todo território do Rio Grande do Sul. Foi o árbitro que roubou o Grêmio na final da Copa Libertadores", escreveram no perfil do juiz.

As reclamações ocorreram principalmente porque o chileno não marcou um pênalti, quando Jael foi derrubado na área por Alejandro Silva no último lance.

Jogadores e o técnico Renato Gaúcho criticaram a decisão do juíz ao final da partida. Outro que decidiu entrar para o debate foi o ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro, que usou sua conta no Twitter para reprovar o desempenho do chileno e reclamar sobre a opção de não usar o recurso de vídeo no lance.

A atuação do juiz também gerou várias brincadeiras no Twitter. Confira: