Torcedores do Grêmio 'enlouquecem' nas redes após vitória: 'Vem Real'

O Grêmio teve um jogo complicado contra o Pachuca na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, mas conseguiu vencer o adversário com um belo gol do atacante Everton, no primeiro tempo da prorrogação, após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar. O time comandando pelo técnico Renato Gaúcho enfrenta no próximo sábado o vencedor da partida entre Real Madrid e Al Jazira, que jogam nesta quarta-feira.

Essa é terceira final disputada pelo Grêmio. Na primeira, em 1983, Renato Gaúcho decidiu na grande final contra o Hamburgo, no Japão, ao marcar os gols da equipe na vitória por 2 a 1. Na ocasião seguinte, em 1995, o time comandado por Luiz Felipe Scolari perdeu em Tóquio, nos pênaltis, para o Ajax, da Holanda, após empate duro e disputado em 0 a 0.

Nas redes sociais, os torcedores comemoraram muito a vitória e se mostraram empolgados com a possibilidade de enfrentar o Real Madrid na final. Os gremistas ainda aproveitaram para provocar o rival Internacional, que foi eliminado na semifinal do Mundial pelo modesto Mazembe, em 2010.

Éverton abre o placar aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação: Grêmio 1x0 Pachucapic.twitter.com/1V57fP0v2K — Goleada Info (@goleada_info) 12 de dezembro de 2017

ÉVERTON CEBOLINHA MAIOR QUE MESSI EU SEMPRE DISSE ISSO FIM DA DISCUSSÃO — Sandro Sotilli (@SandroSotigol) 12 de dezembro de 2017

Essa não deu pro porteiro do Arnaldo.. GOL DO GRÊMIO!!! — Libertadores 2018 ✠ (@FlipseDRM) 12 de dezembro de 2017

Grêmio x Real Madrid, queremos — Igor A. (@i_andrade99) 12 de dezembro de 2017

Éh!!!! Não teve Mazembe. — Rafael - Lelo (@punttel) 12 de dezembro de 2017