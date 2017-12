Torcedores do PSV soltam fumaça preta no estádio e 14 são internados

O clássico holandês PSV e Ajax transcorria normalmente - com um gol do ponta Locadia, os donos da casa venceram por 1 a 0 e se aproximaram do rival na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. A torcida da casa, no entanto, resolveu protestar contra a Federação Holandesa logo no início do segundo tempo, lançando bombas de fumaça preta.

Ao contrário dos simples sinalizadores vistos por aqui, a fumaça preta da torcida do PSV envolveu completamente as arquibancadas, de forma assustadora, e o jogo teve que ser paralisado. Quatorze pessoas (entre elas quatro seguranças do estádio) tiveram que ser socorridas a hospitais por terem inalado a fumaça.

Depois de retomada a partida, o placar se manteve, e o PSV venceu por 1 a 0.

O atual líder do Campeonato Holandês é o Feynoord, com 79 pontos, quatro a mais que o Ajax, faltando duas rodadas para o encerramento da competição.

Confira as imagens: