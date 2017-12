Torcedores empurram ônibus enguiçado da seleção peruana após vitória

A seleção peruana está surpreendendo nesta Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia. A equipe ocupa a quarta colocação após vencer o Equador, por 2 a 1, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Mas se o time está indo bem, não podemos dizer o mesmo do ônibus da delegação, que enguiçou e teve de ser empurrado por torcedores.

Apesar da boa vontade dos compatriotas, os jogadores tiveram que trocar de veículo rumo ao aeroporto da capital equatoriana antes do retorno a Lima.

Essa foi a terceira vitória consecutiva da equipe, que agora tem 24 pontos, a mesma pontuação da Argentina, seu próximo adversário no dia 5 de outubro. Se vencer, o Peru estará muito próximo de se classificar para a Copa do Mundo de 2018. Agora precisa torcer para não enguiçar no meio do caminho.