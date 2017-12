Torcedores escalam grades para ver fisioterapeuta de time da Guatemala

Laura Bariatti é o novo reforço do Deportivo Suchitepequez, clube da Guatemala. A fisioterapeuta rendeu o que falar entre os torcedores da equipe, que passaram a marcar presença nos treinos só pra ver a nova contratada.

De acordo com o portal IG, alguns torcedores chegaram a escalar as grades do campo para conseguir uma selfie com Laura. Mas ela não está incomodada com as cantadas que recebe, "Desde que eu cheguei, me trataram muito bem. Essa é a primeira vez que eu trabalho fora do meu país e eles me mostraram muito carinho e respeito", conta.

Essa não é a primeira vez que a venezuelana trabalha em um clube de futebol, ela passou pelo Metropolitanos FC e Petare FC, ambos do seu país natal.

Ya preparada en cancha ⚽✨ Uma publicação compartilhada por Laura Bariatti (Babyfit) (@laurabariatti) em Fev 11, 2017 às 9:35 PST

En la vida siempre la prioridad sera pensar en tu futuro y cuál es el mejor camino que debes tomar ✌️@josuejaenc Uma publicação compartilhada por Laura Bariatti (Babyfit) (@laurabariatti) em Jan 24, 2017 às 6:02 PST