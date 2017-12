Torcedores fazem guerra de bola de neve em estádio da Escócia; veja

O Saint Mirren recebeu o Dundee United, no estádio The Paisley 2021, em jogo válido pela 19ª rodada da Liga escocesa. A disputa foi realizada com temperaturas abaixo de -4ºC e quando os jogadores foram para o vestiário, os pouco mais de 6 mil torcedores começaram uma guerra de bola de neve.

A torcida do Saint Mirren deu início e recebeu a resposta dos torcedores do Dundee que se divertiram e riram da situação.

Em campo, o clima foi favorável para o St. Mirren. Assim que retornou, Morgan marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 0. O clube lidera a competição com 41 pontos. O Dundee é o vice-líder com 36.

