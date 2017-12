Torcedores invadem campo e tentam agredir jogadores do Lyon na liga francesa

O início do jogo entre Bastia e Olympique Lyon pela liga francesa, neste domingo, 16, atrasou alguns minutos depois que um grupo de torcedores do time da casa entrou em campo, tentando agredir os jogadores do Lyon.

O time estava aquecendo no gramado quando dezenas de torcedores do Bastia invadiram o campo e partiram pra cima dos jogadores.

A partida foi suspensa temporariamente até que membros da arbitragem, representantes dos times e autoridades policiais do estádio decidiram iniciar a partida, com meia hora de atraso.