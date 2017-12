Torcedores lotam aeroporto para apoiar Guerrero flagrado no antidoping

Depois de ser flagrado no exame antidoping, Paolo Guerrero foi recebido neste domingo, 5, por uma multidão que lutou a entrada do aeroporto Jorge Chávez, em Lima, no Peru. O atacante do Flamengo e da seleção peruana viajou para se reunir com a Federação Peruana de Futebol (FPF), em uma tentativa de entender as razões para que seu exame antidoping realizado após o jogo contra a Argentina, no dia 5 de outubro, tenha acusado a presença de um metabólito de cocaína.

Os torcedores cantaram palavras de apoio ao atacante, pedindo que ele "resista" à situação atual. "Paolo, amigo, o povo está contigo", entoavam grande parte dos presentes no local.

se liga na chegada do Paolo Guerrero em Lima pic.twitter.com/BQ0429O7fQ — Guerrero (@GuerreroCRF) 5 de novembro de 2017

O médico da seleção peruana, Julio Segura, descartou a possibilidade de que remédios contra a gripe tenham feito o atacante ficar sob suspeita de doping. O médico também disse não acreditar que o problema com Guerrero seja resultado de negligência no manuseio das amostras coletadas depois da partida com os argentinos, em Buenos Aires.

A Fifa suspendeu o atacante na última sexta-feira, por um período provisório de 30 dias, após um "resultado analítico adverso" em exame antidoping. Guerrero não poderá atuar pelo Flamengo no período de suspensão e também ficará fora dos confrontos da seleção peruana com a Nova Zelândia, nos dias 11 e 15 deste mês, que vale uma das últimas vagas na Copa do Mundo.