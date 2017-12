A cidade de Chapecó 'parou' para ver a chegada das vítimas do acidente aéreo à Arena Condá neste sábado. Desde bem cedo os torcedores fizeram fila para entrar no estádio para o velório coletivo do elenco da Chapecoense. A cada corpo que era carregado, todo o estádio aplaudia, sem nada a dizer.

O mascote Índio Condá entrou no gramado durante o ritual e foi saudado pelo público. Torcidas de diversas equipes brasileiras se uniram nas arquibancadas, com bandeiras e mensagens de apoio.