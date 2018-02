Torcedores não aprovam pedido da Independente por Luxemburgo; acompanhe

Cerca de 70 torcedores do São Paulo protestaram na madrugada desta quinta-feira na chegada do time ao CT da Barra Funda. Isso porque o time de Dorival Junior perdeu para o Ituano por 2 a 1, segunda derrota seguida no Paulistão. A mobilização foi convocada pelas redes sociais pela Torcida Independente, principal organizada do clube.

O protesto pediu a demissão de Dorival e a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o comando técnico da equipe. As palavras de ordem também pediam a contratação de reforços de peso, além de mais comprometimento e respeito com a camisa tricolor.

No entanto, boa parte da torcida no Twitter não aprovou o pedido de mudança do técnico. Ao menos, não para colocar Luxemburgo no cargo.

Acompanhe a repercussão:

E que não coloquem o Luxemburgo no lugar do Dorival. Amém. — RICK ⚪⚫ (@lino_rick) 22 de fevereiro de 2018

Luxemburgo??? Estão loucos?? — Rogério Maruno (@_Maruno) 22 de fevereiro de 2018

Kkkkk vcs sao uma piada pedindo Luxemburgo ahuahuaha devem ta bêbado ainda do Carnaval... fazem um favor vcs para o SPFC vazammmmmm — Willyam Dalla Corte (@willdallacorte) 22 de fevereiro de 2018

Eu trabalho, estudo, tenho o que fazer, sofrer pelo São Paulo é de lei porque todos somos torcedores, nenhum é mais que o outro, agora passar a noite pedindo Luxemburgo para técnico? Eu teria vergonha, querem que o São Paulo caia mesmo? Meu Deus — Gabriel Ceni (@CeniTreinador) 22 de fevereiro de 2018

Respeito opiniões contrárias as minhas, mas tenho sérias dúvidas sobre a sanidade mental de quem pede Luxemburgo no SP. Hj ele consegue ser pior que o Dorival. https://t.co/AhV5kfEI9L — Rafael Albuquerque (@rafa_sjc1930) 22 de fevereiro de 2018

A Independente é torcida do SPFC mesmo ? Não estão confundindo ? Não é possível pedir Luxemburgo. — Gustavo Mattos (@gupunk) 22 de fevereiro de 2018

Prefiro ficar sem técnico do q vim o Luxemburgo — Danilo dos Santos (@santosdanilo12) 22 de fevereiro de 2018

Eu tava cogitando ir ao Morumbi domingo, mas não sei se meu psicológico tá preparado pra ver o povo pedindo Luxemburgo. — Renato Thibes (@renatothibes) 22 de fevereiro de 2018

Vocês tão loucos de pedir Luxemburgo no @SaoPauloFC né? Só pode ser brincadeira! Quem diz isso, ou não entende nada de futebol, ou odeia o #SPFC e quer que finalmente seja rebaixado. Não é possível! — Joao Paulo ☼ (@jp_frazao) 22 de fevereiro de 2018

Hahahahahahahahahaha Luxemburgo??? É sério isso???? rindo de nervoso..... — Leandro Felix (@LeFelix) 22 de fevereiro de 2018

Pedir o Luxemburgo é a evidência do retrocesso. E pior, é a mostra de que não somente a diretoria parou no tempo, o torcedor também. Reage @SaoPauloFC, você é gigante demais pra essa situação... — Paolo Ricardo (@PaoloRicardo01) 22 de fevereiro de 2018