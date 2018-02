Torcedores pedem indenização do Palmeiras por terem se molhado no Allianz

Três torcedores entraram com uma ação na justiça contra Palmeiras, WTorre e CBF por terem se molhado em jogo contra o Santos, no Allianz Parque, em 30 de setembro de 2017. No dia, uma forte chuva caiu em São Paulo, e parte da água molhou os fãs no local.

A água escorreu perto do setor onde os torcedores estavam, impedindo-os de ocupar as cadeiras, segundo o processo. A informação é do site ESPN. "Ocorre que no dia do jogo para a infelicidade, tristeza e pleno desgosto dos postulantes, havia um escoamento de água que desaguava em seus respectivos assentos, localizados no setor 124B, fileira EE, impossibilitando que os autores assistissem ao jogo, acomodados no conforto de suas cadeiras sem se molharem por completo", justifica a advogada que realizou o processo.

"É lamentável que um estádio em que foram empregados milhões, e que se intitula como a maior arena da América Latina, localizado ainda em um país onde o futebol é o principal entretenimento e alegria do povo, sendo uma paixão nacional; entregue aos seus consumidores uma prestação de serviço tão desastrosa. Diante do ocorrido, resta claro que tal fato cerceou significativamente o aproveitamento da partida pelos requerentes; prejudicando e lesando os consumidores que em nenhum momento foram avisados que o ingresso que deveria dar direito a cadeiras em uma área coberta e segura, era na verdade um passaporte para usufruir de uma prestação de serviço desrespeitosa e insatisfatória, que só gerou tristeza, decepção e estresse, e que deve merecido reparo", diz o documento em outras partes.

Os torcedores pedem que o valor do ingresso (R$ 400) seja ressarcido e 20 mil reais sejam pagos em danos morais, com juros e correção monetária. A ação corre na Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo A partida acabou 1 a 0 para o Santos, com gol de Ricardo Oliveira.