Torcedores podem jogar no Allianz comandados por Edmundo e Zinho

Acredite se quiser: você, Palmeirense de plantão e boleiro nas horas vagas, vai poder jogar uma partida no Allianz Parque. Se animou? Calma que tem mais. Quem vai comandar os times, estudar a estretegia e preparar uma preleção inspiradora são os craques Edmundo e Zinho, que fizeram história pelo clube.

O evento chamado "Dia de craque" vai acontecer em 11 de março. Para garantir uma vaga nos times basta acessar o site da iniciativa e seguir o passo a passo. Além de jogar por 40 minutos na arena, os novos atletas vão fazer um tour completo com direito à zona mista, uniforme personalizado, vestiário e entrevista coletiva. Os ingressos custam a partir de R$1.850.

Pela primeira vez na história a casa do Palmeiras, ela vai receber uma partida de futebol feminino. O mecanismo do "Dia de craque" funciona do mesmo modo para homens e mulheres e as jogadoras entrarão em campo às 17 horas.