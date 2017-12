Torcedores rivais 'invadem' a Arena Corinthians: 'Hoje a casa é nossa!'

Se a rivalidade entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos é forte na capital paulista, uma partida da seleção brasileira é o momento de unir os torcedores. Tanto é que, nesta terça-feira, no jogo contra o Paraguai, inúmeras pessoas compareceram à Arena Corinthians com a camisa de clubes rivais. E não se intimidaram com isso.

"Hoje a casa é de todo mundo. Não tem que ter essa rivalidade durante uma partida da seleção. Eu sou são-paulino e sempre quis conhecer esse estádio. Quando eu finalmente consigo, porque eu não poderia estar com a camisa do meu clube de coração?", questionou Leonardo, que vestia uma camisa autografada por inúmeros jogadores do São Paulo.

O discurso foi parecido com o de Rafael, torcedor fanático do Palmeiras, que vestia camisa, jaqueta e boné do Palmeiras: "Não tenho medo nenhum. Tem que ser muito sem noção de arrumar briga por causa disso em um jogo da seleção. No caminho ainda brincaram comigo, dizendo que eu finalmente estava conhecendo um estádio de verdade e não aquele 'puxadinho', mas é tudo na base da brincadeira. Estou tão tranquilo que trouxe até a minha mãe para o jogo".

Porém, não é todo mundo que tem essa tranquilidade. Ricardo, também torcedor do Palmeiras, veio acompanhado de seus dois filhos e preferiu se precaver antes de chegar ao estádio: "vim sem a camisa no metrô. Só coloquei quando cheguei ao estádio. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas estou tranquilo, tanto é que deixei os meninos trazerem a bandeira do Palmeiras. Já fui em outro jogo do Brasil no Allianz Parque e vi gente com a camisa do Corinthians. Não teve problema nenhum".

Já Cleiton disse que se sentiu na obrigação de vir com a camisa do Flamengo. "É para mostrar qual a maior torcida do mundo. Só a torcida do Flamengo encheria esse estádio inteirinho mesmo com o jogo sendo da seleção".