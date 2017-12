Torcedores são presos após atacarem ônibus da torcida do Vitória em Salvador

Torcedores que se dirigiam para o estádio Barradão para a partida entre Vitória e Palmeiras, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, foram atacadas por um grupo de agressores neste domingo.

Doze pessoas, que seriam ligadas às torcidas de Palmeiras e Bahia, atacaram um ônibus que continha torcedores do Vitória, de acordo com o Globo.com. Eles chegaram em dois carros e fecharam a passagem do coletivo, atirando paus e pedras na lataria e, posteriormente, invadindo-o para agredir os passageiros. Uma mulher grávida que estava no ônibus teria, inclusive, perdido o bebê