Torcedores se enganam e picham ônibus do próprio time achando ser do rival

Na véspera de uma partida, torcedores do Crystal Palace resolveram fazer uma "visita" às imediações do hotel em que estava a equipe rival, o Middlesbrough. Ao chegar, eles avistaram um ônibus estacionado na rua que acreditavam ser do time adversário e, então, picharam o veículo com "Crystal Palace FC" nas cores branco, vermelho e azul, características do clube.

O que os torcedores não sabiam é que a equipe do Crystal também estava hospedada no mesmo local e, mais do que isso, era dela o veículo disposto em frente ao hotel. De acordo com um membro da equipe técnica, o prejuízo causado pela pichação pode chegar a 40 mil libras esterlinas, o que equivale a cerca de R$ 154 mil.

O time utilizou um outro ônibus para ir ao jogo, realizado no sábado, 25, que terminou com vitória de 1 a 0 contra o Middlesbrough, pela Premier League. As informações são da BBC britânica.