Torcida abandona a Inter de Milão aos 25 do primeiro tempo e vai almoçar

Insatisfeita com o mau momento vivido pelo time no Campeonato Italiano, a torcida da Inter de Milão resolveu abandonar o jogo aos 25 min do primeiro tempo e ir almoçar. Isso mesmo: os torcedores simplesmente deixaram o Estádio San Siro, em Milão, no comecinho do jogo contra o Sassuolo. E não foram um ou dois, mas centenas deles.

Preocupados em informar os jogadores, os torcedores levaram uma faixa onde se lia: "Vocês não merecem nossa torcida, viemos dizer olá e agora estamos indo almoçar". Durante parte do segundo tempo, quem ficou estendeu uma enorme bandeira branca que encobriu a arquibancada.

A equipe acabou perdendo mais uma, em casa, por 2 a 1, com direito a entrada - e cartão amarelo - de Gabigol, que também vive uma má fase no time italiano, que não consegue deixar o meio da tabela. Ele entrou aos 31 do segundo tempo "chamando a torcida", mas quase não teve tempo para ajudar a equipe.

A Inter continua estacionada na oitava posição da tabela, quatro pontos abaixo da zona de classificação à Liga Europa, a duas rodadas do fim.