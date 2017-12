Torcida chinesa detona Tévez, que está na Argentina: 'não precisa voltar'

Os torcedores e alguns meios de comunicação chineses pediram para Carlitos Tévez, jogador do Shanghai Shenhua, não voltar mais ao país de sua viagem à Argentina, definindo o atacante como "um rapaz melancólico".

Em baixa com a torcida chinesa, Tévez voltou ao seu país para se recuperar de uma lesão, em meio a rumores que o colocam fora do Campeonato Chinês, apesar da previsão de seu retorno para o final de agosto, quando reiniciam os treinamentos. As informações são da agência AFP.

O atacante de 33 anos só marcou duas vezes desde que foi contratado. Tevez ficou de fora da metade dos jogos por conta de uma lesão. Os torcedores do Shenhua o acusam de ser indolente e não ter comprometimento, apesar de receber 730 mil euros por semana.

Os torcedores do clube o criticaram abertamente na rede social Weibo, equivalente chinês ao Twitter.

"Não precisa voltar. Podemos enviar suas coisas daqui", escreveu um torcedor. "O sem vergonha do Tevez foi para a Argentina. Que não volte", publicou outro. "A contratação mais cara da nossa história foi o pior jogador possível. O planejamento da nossa campana foi desastrosa", indicou um terceiro torcedor.