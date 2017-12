Torcida cria mosaico para lembrar poloneses mortos durante a guerra; veja

O Legia Varsóvia foi eliminado da fase preliminar da Liga dos Campeões. Porém, o que chamou atenção no jogo desta quarta-feira, contra o Astana, foi um mosaico produzido pela torcida para lembrar o verdadeiro massacre durante a Revolta de Varsóvia, um dos episódios mais marcantes da 2ª Guerra Mundial.

No mosaico, estava estampado um militar com a arma apontada para a cabeça de uma criança, acompanhado com os dizeres "During the Warsaw uprising germans killed 160,000 people. Thousands were children" (durante a revolta de Varsóvia, os alemães mataram 160 mil pessoas. Milhares eram crianças). Tudo isso com 1944 ao fundo, ano em que tudo aconteceu.

Apesar da tentativa de dar uma força a mais para os jogadores poloneses, a impactante iniciativa não deu muito certo, já que o Legia venceu por 1 a 0 e, como havia perdido o primeiro jogo por 3 a 1, acabou eliminado e não disputará a maior competição de clubes do mundo.