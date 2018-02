Torcida de time austríaco faz mosaico com papel picado, assista

A torcida do Rapid Wien inovou antes do clássico da capital austríaca. Contra o maior rival, o Austria Wien, os fãs presentes no estádio fizeram um mosaico com papel picado. O desenho durou alguns segundos. Depois do mosaico, a festa continuou bonita no Allianz Stadion.

Apesar disso, foi o Austria que saiu na frente durante o jogo, com gol de Monschein aos 17 do segundo tempo. Dois minutos depois, porém, Ljubicic empatou e deu números finais à partida.

Com o resultado, o Rapid chegou aos 35 pontos e manteve-se na terceira posição, que dá vaga para os playoffs iniciais da Liga Europa. Já o Austria está na sexta colocação, com 27 pontos.

Veja os vídeos do mosaico: