Torcida de time holandês faz homenagem a jogador que perdeu a mãe

O meio-campista Tonny Vilhena, do Feyenoord, recebeu uma emocionante homenagem da torcida do clube antes da partida diante do PEC Zwolle, no estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda. Após ficar um período doente, a mãe do atleta, Jannete, faleceu no dia 30 de outubro. Desde o ocorrido, o jogador havia ficado afastado dos campos.

Na primeira partida de Vilhena após a perda, praticamente todos os torcedores presentes no estádio acenderam pequenos sinalizadores em solidariedade. Além disso, foi entoado a famosa música "You'll Never Walk Alone", considerada hino do Liverpool, da Ingleterra, e de muitos outros times europeus, com o Feyenoord entre eles. Vilhena agradeceu o gesto aplaudindo a torcida.

Ainda quando Vilhena estava fora, a torcida já havia exposto bandeiras e cantado em lembrança à mãe do jogador no minuto 52 (sete minutos do segundo tempo) da partida contra o Go Ahead Eagles, fazendo referência à idade de Jannete.