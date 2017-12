Torcida de time inglês se revolta com patrocínio de Angry Birds: 'É piada?'

Depois de um mercado de transferências agitado, com direito ao retorno do ídolo Wayne Rooney, o início de temporada está bem diferente do que planejou o torcedor do Everton, da Inglaterra. Tanto é que até mesmo contrato de patrocínio está sendo motivo para reclamação.

Nesta semana, os fãs não ficaram nada felizes que o novo parceiro do clube é o Angry Birds, famoso jogo de celular que é um sucesso mundial. O motivo, porém, não é que o contrato seja ruim ou que eles achem que vincular a imagem do clube com a do jogo seja prejudicial, mas sim porque o personagem principal da franquia chama Red, forma como é conhecido o maior rival do time, o Liverpool.

Por causa disso, diversos torcedores utilizaram as redes sociais para reclamar: "Assinamos com um Red, espero que seja uma brincadeira" disse um deles. "É bom que não seja um logotipo vermelho", enfatizou outro.

A possibilidade, porém, foi negada pelo clube, que decidiu tranquilizar seus torcedores: "Não haverá a cor vermelha na camisa do Everton. Será apenas o logo do Angry Birds".