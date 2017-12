Torcida de time italiano faz funeral simbólico em protesto contra má fase

A torcida do Modena, que ocupa a última posição da terceira divisão do Campeonato Italiano, protestou contra os dirigentes do clube com um funeral simbólico, gesto que foi apoiado nesta segunda-feira pelos jogadores em comunicado oficial.

"Os jogadores do Modena comunicam que não querem entrar nas questões de responsabilidade de uma situação grotesca. Neste momento, não nos interessa buscar um culpado, mas queremos jogar. Pedimos clareza e respeito", diz a mensagem, divulgada pela Associação de Jogadores Italianos (AIC).

Os jogadores não puderam enfrentar o Mestre no último domingo por não contarem com um estádio para a disputa da partida, o que significará uma derrota por W.O. (3 a 0), de acordo com o regulamento.

A Câmara Municipal de Modena negou ao clube da cidade a possibilidade de usar o estádio Braglia porque o presidente da entidade, Antonio Caliendo, há tempos não paga a cota para permitir a disputa das partidas.

Sendo assim, o elenco do Modena se juntou aos protestos da torcida, que no domingo organizou uma passeata nas imediações do estádio com gritos contra Caliendo e os demais dirigentes do clube.

Alguns torcedores levaram um caixão e realizaram um funeral simbólico ao Modena, equipe que já disputou 13 temporadas na primeira divisão do futebol italiano.

Caliendo, atual presidente clube, já foi agente de jogadores renomados do futebol mundial, como os brasileiros Maicon, Aldair e Dunga, o argentino Daniel Passarella, o italiano Roberto Baggio e o francês David Trezeguet.