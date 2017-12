Torcida detona contratação de Bruno pelo Boa Esporte: 'Suja imagem da instituição'

A notícia da sexta-feira no mundo dos esportes foi a contratação do goleiro Bruno pelo Boa Esporte, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, o arqueiro recebeu a permissão da Justiça para responder o processo em liberdade e, por isso, voltará a exercer a sua profissão.

Se muita gente achou bonita a atitude de dar mais uma chance para Bruno, que não joga profissionalmente desde 5 de junho de 2010, quando ainda estava no Flamengo, outros acham isso um absurdo e acreditam que isso pode ferir a imagem do clube. Veja as reações no Twitter:

Eu não acredito que ainda tem gente defendendo o Bruno... — Julia Waissberg (@juwsampaio) 10 de março de 2017

Até o goleiro Bruno arrumando emprego e eu não... — Canelada (@Canelada_FC) 10 de março de 2017

Bruno jogará no Boa Esporte porque a Legislação do Brasil permitiu, não porque o clube quis. Culpe quem o soltou. Coitada da mãe dela. — Vessoni (@Vessoni) 10 de março de 2017

Goleiro Bruno vai jogar bem no Boa Esporte, ta treinando igual um CONDENADO pic.twitter.com/uAEjuIgKIH — Igão (@lgorAntonio) 10 de março de 2017

E o assassino Bruno vai jogar pelo Boa Esporte. Me sinto desvalorizada agora pic.twitter.com/ebcTP3JIUy — SÉRIE B (@_SerieB_2017) 10 de março de 2017

Sou CONTRA a contratação do Boa Esporte ao goleiro Bruno. Suja a imagem da instituição Boa Esporte Clube. — Boa Esporte News (@BoaEC_News) 10 de março de 2017

O Boa Esporte contratando o goleiro Bruno. É o fim dos tempos mesmo — Canetando FC (@CanetandoFC) 10 de março de 2017

Vou matar e esquartejar pessoas, talvez consiga um trampo p ganhar 20 mil igual o Bruno... — Roger Prattão (@rogerpag) 10 de março de 2017

1- Bruno estar solto é surreal; 2- Um clube cogitar sua contratação é indecente; 3- Anunciá-lo, na boa, será algo inominável. Que vergonha. — Andre Rizek (@andrizek) 10 de março de 2017