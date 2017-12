Torcida do Atlético-MG zomba de cruzeirenses: 'Sejam bem vindas'

Na semana em que se comemorou o Dia do Orgulho LGBT, a torcida do Atlético-MG deu um exemplo altamente negativo. No dia do jogo contra o Cruzeiro, seu maior rival, os torcedores espalharam cartazes e faixas homofóbicas para provocar os rivais nas redondezas da Arena Independência, onde será realizada a partida.

As faixas, com os dizeres "Sejam bem vindas", com cores do arco-íris e as estrelas presentes no escudo do Cruzeiro, foram colocadas nas ruas Córrego da Mata e a Alexandre Tourinho, que costumam ser rota de acesso à torcida visitante para chegar ao seu setor no Horto. As informações são da ESPN.