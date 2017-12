Torcida do Atlético-PR tenta ajudar atacantes a melhorar mira; entenda

As derrotas nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro deixaram os torcedores do Atlético-PR preocupados. Tanto é que, para ajudar os seus atacantes, alguns fãs do time levaram à Arena da Baixada uma faixa indicando onde fica o gol.

A iniciativa, que repercutiu bastante nas redes sociais, com muita gente elogiando os paranaenses, pode não ter feito o time vencer, mas já foi positiva, já que o Atlético empatou com o Flamengo por 1 a 1 e somou seu primeiro ponto no torneio nacional.

"Quando o time já está há 1 mês sem fazer gol em casa" ↘️↘️↘️ CHUTE ↙️↙️↙️ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Kwoy8xyFVy — Will Moreira (@7will) 28 de maio de 2017

NUNCA DUVIDE DOS TORCEDORES BRASILEIROS, TORCIDA DO CAP COM UMA FAIXA COM NOME CHUTE INDIDCADO O CAMINHO DO GOL AOS JOGADORES KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/bPvylwjRzb — Liberta Depre (@liberta_depre) 28 de maio de 2017