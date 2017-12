Torcida do Bahia rouba a cena na Fonte Nova antes do título da Copa do Nordeste

Após 15 anos, o Bahia finalmente voltou a ser campeão da Copa do Nordeste. Apesar de precisar de apenas um empate sem gols para confirmar o título, o tricolor foi mais perigoso que o Sport na Fonte Nova e, com gol de Edgar Junio aos 12 do primeiro tempo, levantou a principal taça nordestina.

Mas, além do jogo em si, o que chamou a atenção na grande final foi enorme festa feita pelos 41,175 torcedores do Bahia presentes na Arena Fonte Nova, com direito a jogo de luzes antes dos jogadores entrarem em campo. Atrás de um dos gols também foi montado um mosaico gigantesco. No anel superior foi escrito "Maior do Nordeste" e, na seção abaixo, os números 59 e 88, em referência aos anos nos quais o Bahia foi campeão brasileiro.