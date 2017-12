Torcida do Barcelona se revolta: 'Aqui não te amamos, morra Neymar'

O jogo entre Barcelona e Chapecoense era para ser uma verdadeira festa em homenagem às 71 pessoas que perderam a vida em um acidente aéreo no final de 2016. Porém, algumas pessoas não pensaram bem assim e aproveitaram a partida para insultar Neyamr, que recentemente deixou o clube espanhol.

"Aquí no te queremos, Neymar muérete", cantavam alguns torcedores, o que, em português, significa "Aqui não te amamos, Morra Neymar". Segundo o UOL Esporte, os cantos saíram do setor no Camp Nou onde fica a "grada de animación", um espécie de torcida organizada do Barcelona.

A atitude surpreendeu até mesmo os outros torcedores do clube espanhol. Ainda de acordo com o UOL, algumas pessoas se revoltaram com a falta de sensibilidade de desejar a morte de alguém durante um jogo feito para homenagear pessoas mortas.