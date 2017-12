Torcida do Benfica provoca adversários com drone levando faixa em jogo

A torcida do Benfica, clube português com maior número de títulos na Primeira Liga, de Portugal - e que se sagrou tetracampeão português neste ano - resolveu provocar os adversários, mais especificamente os torcedores do Porto.

No jogo entre Moreirense e Porto, que ocorria no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, pela última rodada do nacional português, um drone carregando uma faixa sobrevoou o local.

Na faixa, lia-se "36", justamente a quantidade de títulos portugueses do Benfica, já somado o deste ano. O Porto tem 27 conquistas. E, coincidência ou não, o drone apareceu justamente no minuto 36 do segundo tempo, numa clara provocação.

O campeão Benfica, por sua vez, jogava na cidade do Porto, já com o título nas mãos e sua equipe B, contra o Boavista. A partida acabou em 2 a 2.