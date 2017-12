Torcida do Boca vai levar 25 toneladas de papel picado para clássico

A torcida do Boca Juniors vai levar nada menos do que 25 toneladas de papel picado para o estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na tarde de domingo, para animar a equipe no clássico argentino contra o River Plate.

Há uma semana, segundo informações do portal ESPN, dezenas de torcedores vêm se revezando nas tarefas de levar papel, picar e encher sacos e mais sacos para atirar em campo e incentivar a equipe a manter um dos maiores tabus do futebol mundial: nos últimos 12 anos, o River ganhou apenas uma vez do Boca em seu estádio.

Qualquer que seja o resultado do clássico, o Boca vai seguir na liderança do Campeonato Argentino. No primeiro superclassico de 2017, o River venceu por 2 a 0, em partida amistosa disputada no estádio José María Minella de Mar del Plata.

O Boca deverá ir a campo com: Rossi, Peruzzi, Vergini, Insaurralde e Fabra; Gago, Bentancur e Pablo Pérez; Centurión, Pavón e Benedetto. Já a provável formação do River é: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Lucas Martínez, Arturo Mina e Milton Casco; Ignacio Fernández, Joaquín Arzura, Carlos Auzqui e Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi e Rodrigo Mora.