Torcida do Corinthians: conheça o serviço para compra de ingressos

Para quem pretende acompanhar os jogos do Corinthians, o programa Fiel Torcedor será a melhor opção. Além das entradas para as partidas, os alvinegros ainda garantem ofertas exclusivas realizadas pelo clube alvinegro.

+ Leia mais notícias sobre futebol

Quer ir aos jogos, mas não sabe onde encontrar os ingressos ou qual plano cabe no seu bolso? O primeiro passo é acessar o site do Fiel Torcedor clicando aqui. É oficial. Por lá, você poderá escolher o plano que melhor atende suas necessidades. O Fera separou os valores e benefícios de cada um deles. Dê uma olhada:

Minha Vida

Minha História

Meu Amor

Minha Paixão

MINHA TORCIDA

Além dos planos tradicionais, o Corinthians também lançou o Cadeiras Premium para o torcedor que não quer apenas ir à Arena, mas também quer deixar a sua marca no estádio do clube de coração. Nesta opção, o fã terá seu nome gravado em uma cadeira personalizada e a garantia de compra de ingressos para todos os jogos do Corinthians em casa.

Ainda está em dúvida sobre qual plano escolher? Veja o quadro comparativo: