Torcida do Corinthians é a maior do Brasil! Ao menos nas redes sociais

Há alguns anos, corintianos e flamenguistas vivem em eterna discussão de quem tem mais torcida. Apesar de pesquisas populares indicarem que o clube carioca tem mais fãs em todo o Brasil, os paulistas lideram a estatística quando o assunto são as redes sociais. De acordo com um levantamento do IBOPE Repucom, o Corinthians acumula 17.977.111 seguidores em Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, contra 17.097.381 do Flamengo.

Na terceira posição, com grande vantagem para o quarto colocado, aparece o São Paulo, com 11.647.011 fãs, contra 7.415.313 do Palmeiras, que, entretanto, lidera a lista quando o assunto é o canal oficial do clube no Youtube. Entre os outros clubes, destaque para a Chapecoense, que ganhou muita popularidade após o trágico acidente que matou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e jornalistas, em novembro do ano passado. O time catarinenseestá na sétima colocação, com 5.529.409, sendo quase 4 milhões no Facebook e quase 1 milhão no Instagram.

Entre todos os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o menos popular na web é o Atlético Goianiense, campeão da última Série B. O "dragão" possui 108 mil fãs juntando todas as redes sociais e aparece na 40ª posição da lista.