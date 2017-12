Torcida do Corinthians 'inferniza' vida de meia que se recusou a ser trocado

Nos últimos dias, foi muito comentada uma troca envolvendo o Corinthians e o Internacional, com Valdivia indo para o clube paulista e Giovanni Augusto fazendo o caminho contrário. A negociação, antes dada como certa, naufragou e não irá mais ocorrer. Tudo porque o jogador corintiano não aceitou ser envolvido como moeda de troca e avisou que pretende continuar no clube e aguardar por uma proposta que seja mais interessante. Para a torcida, que estava empolgada com o negócio, foi o estopim.

Alimente sua FÉ e suas dúvidas irão morrer de fome!⚫️⚪️#vaicorinthians#feliz#treino#tavacomsaudade#pracimatimao#todopoderosotimao#deusnocomando#omelhorestarporvir#tenhafe#pracimasempre. @jrdanielaugusto Uma publicação compartilhada por Giovanni Augusto (@gioaugusto10) em Abr 3, 2017 às 2:40 PDT

Para manifestarem-se, os torcedores "invadiram" as redes sociais de Giovanni e passaram a criticá-lo: "Parabéns pelo papelão que você fez! Jogador fraco, sem habilidade, raça e capacidade pra vestir a camisa do Corinthians", dizia um deles no Instagram. "Tem que sair fora! Pega seu pé de meia e rala! Sabe nem dominar uma bola, o Corinthians não precisa de você", comentou outro. Alguns deles já até decretaram: a cada vez que Giovanni Augusto entrar em campo pelo Corinthians, será vaiado. "Voce não vai ter paz! Se entrar em campo, vai ser vaiado e onde encontrar torcedor, vai ser cobrado".

Seguimos felizes Uma publicação compartilhada por Giovanni Augusto (@gioaugusto10) em Abr 2, 2017 às 2:42 PDT

Apesar da maioria das reações dos torcedores ser em tom crítico, outros foram mais amenos, dizendo que ainda confiam na recuperação do jogador, que custou R$ 15 milhões aos cofres corintianos quando chegou do Atlético-MG: "Se vai ficar, é para jogar bola... Espero que esse susto de ir para um time menor faça você cair na real".