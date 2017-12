Torcida do Corinthians 'pira' com chance de ter Drogba e faz campanha na web

A possibilidade do Corinthians contratar o marfinense Didier Drogba deixou sua torcida para lá de empolgada. Pouco tempo depois da notícia de uma possível chegada ser publicada, os torcedores da equipe "tomaram" as redes sociais do jogador, colocando inúmeros comentários pedindo para que o ex-jogador do Chelsea venha para o Brasil.

"Pergunta apra o Ronaldo o que é o Corinthians", disse um torcedor, em alusão a um post de Drogba em que aparece ao lado de Ronaldo Fenômeno e Zidane. A empolgação dos corintianos foi tanta, que os torcedores até mesmo criaram hashtags específicas como "#VemProCorinthians" e "ComeToCorinthiansDidier" e colocaram em inúmeras postagens do atleta.

Aos 38 anos de idade, Drogba está sem clube desde o fim de novembro, quando deixou o Montreal Impact, que disputa a Major League Soccer. Na Europa, além de uma passagem marcante pelo Chelsea, onde conquistou a Liga dos Campeões, passou também por clubes como Olympique de Marselha e Galatasaray.