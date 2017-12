Torcida do Corinthians se revolta com post do clube que dá parabéns a Guerrero

O Corinthians realmente vive momento conturbado. Depois da saída de inúmeros jogadores que tinham participado com destaque do título brasileiro em 2015, o time ruiu e não conseguiu sequer se garantir na Libertadores em 2017, gerando a ira da torcida. A situação com os torcedores é tão delicada que até mesmo um post desejando parabéns a alguns de seus ídolos, acabou em revolta nas redes sociais.

"Para começar 2017, um parabéns triplo a três grandes nomes da história do Corinthians: Guerrero (33 anos), Viola (48 anos) e Rivellino (71 anos)", publicou o Corinthians em sua página oficial do Facebook. Não demorou e as críticas começaram a aparecer. "Riva e Viola, parabéns, agora esse outro tal sujeito aí, sei lá quem foi", disse um seguidor, que mostrou não ter aceitado a conturbada saída de Guerrero do clube, que, após se tornar ídolo da torcida, muito em função do gol marcado na final do Mundial de 2012, contra o Chelsea, decidiu trocar a cidade de São Paulo pelo Rio de Janeiro para defender o Flamengo, que fez uma proposta tentadora a ele.

A crítica não foi a única e, na sequência, muitos corintianos voltaram a "destruir" o peruano. "Francamente fazer um gol em uma final de mundial significa ser ídolo? Guerrero não foi ídolo porque não deu sequência. Ele tinha tudo para ser, mas não foi ídolo, assim como Tevez, Ronaldo e Paulinho também não foram. Último ídolo do Corinthians se chama Marcelinho carioca e dificilmente nos tempos atuais o Corinthians terá um novo ídolo do mesmo porte", disse um torcedor. "O jogador peruano cometeu um pecado imenso ao prometer uma coisa e não cumprir...... Se acha que não vai ter condições de bancar o que prometeu, fica de boca fechada, sem essa coisa de fazer média com a torcida!!!! Parabéns ao Rivellino e ao Viola pelo aniversário!!!", afirmou outro.

Apesar disso, teve gente que mostrou seu apoio e pediu respeito por tudo que Guerrero fez pelo clube. "Triste ver o pessoal metendo o pau no Guerrero, que deu um título mundial, e se esquece que o próprio Rivellino antes de vir jogar no Corinthians era declaradamente torcedor do Palmeiras quando jovem. Vale um reflexão antes de escrever besteiras. Antes de mais nada, não se esqueçam que a 6 meses antes de vencer o seu contrato ele poderia ter assinado com outro clube, no entanto seguiu negociando até o último dia. Vida longa aos nossos heróis".