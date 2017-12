Torcida do Fla faz campanha para Galvão Bueno narrar estreia da Libertadores

Mesmo após ser xingado por um estádio em plena Copa do Mundo, Galvão Bueno parece que realmente tem um lugar no coração do torcedor, principalmente do Flamengo. Nesta quinta-feira, a torcida do rubro-negra lotou o Twitter com a hashtag #narraoflagalvao, pedindo para que o narrador Galvão Bueno fosse escalado pela TV Globo para trabalhar na partida de estreia do clube na Copa Libertadores, no próximo dia 8 de março, contra o San Lorenzo.

A campanha figurou entre os assuntos mais comentados do Brasil e também invadiu a conta pessoal do narrador no Instagram. Confira a seguir as principais mensagens. Galvão Bueno, para quem não sabe, é torcedor assumido do Flamengo.